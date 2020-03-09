قوات النظام والفصائل الجهادية تخرقان وقف إطلاق النار.. واستمرار الهدوء الحذر في منطقة “بوتين-أردوغان”

استهدفت الفصائل الجهادية سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور العنكاوي في ريف حماة الشمالي الغربي، فيما تشهد نقاط التماس بين الفصائل الجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها استهدافات وعمليات قنص.

في سياق ذلك، تواصل قوات النظام خرق وقف إطلاق النار الجديد، حيث استهدفت، مساء اليوم، بالرشاشات الثقيلة بلدة كفرعمة بريف حلب الغربي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ويتواصل الهدوء الحذر في قطاعات “خفض التصعيد” الأربعة في كل من حلب وإدلب وحماة واللاذقية، خلال اليوم الرابع من وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل قليل، استهداف قوات النظام المتمركزة في ريف حلب الغربي سيارات عسكرية تركية كانت بالقرب من الفوج 46 في منطقة الأتارب بالرشاشات الثقيلة. وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن هذا الاستهداف لا يتخطى حاجز استفزاز القوات التركية، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية.