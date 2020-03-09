القوات التركية والفصائل الموالية لها تجددان القصف على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي حربل وسموقة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

كانت القوات الكردية قصفت، في 6 مارس/آذار، الأحياء السكنية في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، ما تسبب بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة.

على صعيد متصل، جددت القوات التركية والفصائل الموالية لها، قصفها على مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، واستهدفت كل من ارشادية وكفر انطون وتات مراش وعين دقنة وشيخ عيسى، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا مدفعيا مصدره القاعدة التركية في قرية تل جبرين، استهدف قرية الزيارة التابعة لناحية شيراوا ضمن مناطق انتشار القوات التركية شمال حلب.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 5 مارس/آذار، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قرى بيلونية وحربل وشيخ عيسى ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.