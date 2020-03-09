بعد 5 أشهر على توقف توريد النفط.. “قسد” تسمح بنقل المحروقات إلى ريف حلب.. و”تحرير الشام” تتصدى

شهدت الأسواق المناطق التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل في شمال غرب سورية انخفاضا طفيفا بأسعار المواد النفطية وذلك مع بدء دخول مادة المازوت “المكرر بدائيا” من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى الشمال المحرر بعد انقطاع لمدة خمسة أشهر إبان عملية “نبع السلام”

مصادر “المرصد أكدت بأن شركة “وتد” المقربة من “تحرير الشام” أعلنت عن انخفاض الأسعار ومن المفترض يوم غد الثلاثاء أن يتم إستئناف ضخ مادة النفط الخام عبر طريق أم جلود”.

وشهدت مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل أزمة محروقات خانقة تفاقمت مع ازدياد الطلب على مادة “المازوت”.

ورصد مواطنون عشرات الصهاريج توجهت من ريف حلب إلى مناطق نفوذ “قسد”

ورصد المرصد السوري حواجز لـ”تحرير الشام” تفرض ضرائب على الصهاريج التي تدخل مناطق سيطرتها، في حين تم تهريب المحروقات من طرق جبلية على درجات نارية.