طائرات استطلاع روسية تحلق في أجواء إدلب.. تزامناً مع استمرار الهدوء ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الخامس على التوالي، فيما تخلل الهدوء هذا تبادل لإطلاق النار بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، بين الفصائل وقوات النظام على محور كفرتعال بريف حلب الغربي، في حين لا يزال القصف الجوي متوقف منذ مساء الخميس الفائت، بينما تشهد أجواء المنطقة تحليق لطائرات استطلاع روسي بين الحين والآخر، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه استهدفت الفصائل الجهادية سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور العنكاوي في ريف حماة الشمالي الغربي، فيما تشهد نقاط التماس بين الفصائل الجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها استهدافات وعمليات قنص. ورصد المرصد السوري أيضاً استهداف قوات النظام المتمركزة في ريف حلب الغربي سيارات عسكرية تركية كانت بالقرب من الفوج 46 في منطقة الأتارب بالرشاشات الثقيلة. وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن هذا الاستهداف لا يتخطى حاجز استفزاز القوات التركية، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية.