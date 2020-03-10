طائرات استطلاع روسية تحلق في أجواء إدلب.. تزامناً مع استمرار الهدوء ضمن منطقة “بوتين – أردوغان”

10 مارس,2020
أقل من دقيقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء في عموم منطقة “بوتين – أردوغان”، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه الخامس على التوالي، فيما تخلل الهدوء هذا تبادل لإطلاق النار بعد منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء، بين الفصائل وقوات النظام على محور كفرتعال بريف حلب الغربي، في حين لا يزال القصف الجوي متوقف منذ مساء الخميس الفائت، بينما تشهد أجواء المنطقة تحليق لطائرات استطلاع روسي بين الحين والآخر، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أنه استهدفت الفصائل الجهادية سيارة عسكرية تابعة لقوات النظام على محور العنكاوي في ريف حماة الشمالي الغربي، فيما تشهد نقاط التماس بين الفصائل الجهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها استهدافات وعمليات قنص. ورصد المرصد السوري أيضاً استهداف قوات النظام المتمركزة في ريف حلب الغربي سيارات عسكرية تركية كانت بالقرب من الفوج 46 في منطقة الأتارب بالرشاشات الثقيلة. وأفادت مصادر المرصد السوري، بأن هذا الاستهداف لا يتخطى حاجز استفزاز القوات التركية، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

10 مارس,2020

مقتل “رئيس الهيئة الشرعية بجيش الإسلام” في انفجار استهدفه بريف حلب الشمالي الشرقي

10 مارس,2020

قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين “الفرقة الرابعة” و ميليشيا مستحدثة تتبع للحرس الثوري الإيراني بمدينة الميادين

10 مارس,2020

بدعم من طائرات التحالف الدولي.. قوات سوريا الديمقراطية تداهم بلدات وقرى شرق دير الزور وتعتقل عدة أشخاص

10 مارس,2020

منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد.. 750 آلية عسكرية تدخل منطقة “بوتين – أردوغان”