في إطار الفوضى المتصاعدة ضمن مناطق نفوذ الفصائل في إدلب.. مجهولون يقتحمون مقر لـ “الجبهة الوطنية” ويسرقون أسلحة وسيارة عسكرية

10 مارس,2020
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ما إن يلبث الهدوء أن يسيطر على مناطق نفوذ الفصائل وهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب والأرياف المحيطة بها، حتى تعود الفوضى لتتصدر المشهد هناك، وفي سياق ذلك، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مسلحين مجهولين عمدوا إلى اقتحام أحد مقرات “الجبهة الوطنية للتحرير” بالقرب من قرية فيلون بريف إدلب، وسرقوا راجمة صواريخ وأسلحة وسيارة، فيما كان “المرصد السوري” نشر في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أنه عُثر على جثة شاب مجهول الهوية ملقاة في مكان مهجور بالقرب من طريق إدلب-معرة مصرين بريف إدلب الغربي. وأفادت مصادر طبية، لـ”المرصد السوري”، بأن الشاب في الثلاثين من عمره ومضى على وفاته 4 أيام نتيجة طلق ناري في الصدر، حيث تشهد مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل فلتانا أمنيا واسعا.

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