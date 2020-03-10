انفجار جديد يضرب مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها في ريف حلب

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجار جديد ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها بالريف الحلبي، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة صباح اليوم الثلاثاء في مدينة عفرين شمال غرب حلب، ما أدى لإصابة شخص على الأقل بجراح، وكان المرصد السوري رصد في الثامن من الشهر الجاري، انفجار دراجة نارية مفخخة بالقرب من مقر “السلطان مراد” الموالية لتركيا وسط مدينة عفرين شمال حلب، ما تسبب بإصابة شخص على الأقل بجروح خطيرة.

على صعيد متصل، قتل عنصر في الفصائل الموالية لتركيا، إثر أنفجار ضرب بلدة الراعي الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث انفجرت عبوة ناسفة بسيارة قرب “المحكمة” في البلدة، ما أدى لسقوط جرحى، كما رصد المرصد السوري حينها انفجارا عنيفا في مدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، تبين أنه ناجم عن دراجة نارية ملغمة في شارع السياسية وسط مدينة عفرين، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.