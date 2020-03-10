أنقرة: الجيش التركي سيرد إذا خرقت قوات النظام وقف إطلاق النار في إدلب وامريكا تقدم معلومات استخباراتية للاتراك

أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن القوات التركية سترد في حال خرقت الحكومة السورية وقف إطلاق النار في إدلب.