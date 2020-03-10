مدير المرصد السوري: في محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وحمص هناك 62 حالة تم وضعها بالحجر الصحي مصابة بفيروس الكورنا، بعضهم انتقل بتماس مع الزوار الإيرانيين والعراقيين أو عند خطوط التماس التي يتواجد فيها مقاتلين إيرانيين، حيثية أن الروس طلبوا من جنودهم الابتعاد عن أماكن تواجد الإيرانيين هي ليست صحيحة فالروس بالأساس لا يتواجدون عند المواقع الإيرانية، المعلومات التي لدينا عن تفشي فيروس كورونا في سوريا حصلنا عليها من أطباء بالمحافظات الأربعة، وتواصلت شخصياً معهم وأكدوا لي أن وزارة الصحة والمخابرات طلبت منهم التكتم بشكل كامل عن وجود حجر صحي لفيروس الكورنا وتم منعهم من الحديث إلا إذا أرادت القيادة السياسية التحدث، لماذا يخفي النظام السوري ويتكتم عن تفشي الكورونا بسوريا، الكورنا باتت في دول كثيرة بالعالم وليس هناك أبعاد سياسية كي يتذرع النظام بها، لذلك يجب توعية المدني السوري لآخذ الحيطة اتجاه هذا الفيروس الذي يغزو العالم، في دير الزور هناك تواجد كبير للإيرانيين والمليشيات التابعة لها والزوار، المنطقة الواقعة من الميادين إلى البوكمال يوجد فيها بشكل قطعي إصابات بفيروس كورونا لكن لم يتسنى التأكد كون أنها تقع تحت السيطرة الإيرانية، مشفى الباسل في طرطوس يوجد 5 حالات على الأقل أدخلت الحجر الصحي.

مدير المرصد السوري: في محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وحمص هناك 62 حالة تم وضعها بالحجر الصحي مصابة بفيروس الكورنا مدير المرصد السوري: في محافظات طرطوس واللاذقية ودمشق وحمص هناك 62 حالة تم وضعها بالحجر الصحي مصابة بفيروس الكورنا، بعضهم انتقل بتماس مع الزوار الإيرانيين والعراقيين أو عند خطوط التماس التي يتواجد فيها مقاتلين إيرانيين، حيثية أن الروس طلبوا من جنودهم الابتعاد عن أماكن تواجد الإيرانيين هي ليست صحيحة فالروس بالأساس لا يتواجدون عند المواقع الإيرانية، المعلومات التي لدينا عن تفشي فيروس كورونا في سوريا حصلنا عليها من أطباء بالمحافظات الأربعة، وتواصلت شخصياً معهم وأكدوا لي أن وزارة الصحة والمخابرات طلبت منهم التكتم بشكل كامل عن وجود حجر صحي لفيروس الكورنا وتم منعهم من الحديث إلا إذا أرادت القيادة السياسية التحدث، لماذا يخفي النظام السوري ويتكتم عن تفشي الكورونا بسوريا، الكورنا باتت في دول كثيرة بالعالم وليس هناك أبعاد سياسية كي يتذرع النظام بها، لذلك يجب توعية المدني السوري لآخذ الحيطة اتجاه هذا الفيروس الذي يغزو العالم، في دير الزور هناك تواجد كبير للإيرانيين والمليشيات التابعة لها والزوار، المنطقة الواقعة من الميادين إلى البوكمال يوجد فيها بشكل قطعي إصابات بفيروس كورونا لكن لم يتسنى التأكد كون أنها تقع تحت السيطرة الإيرانية، مشفى الباسل في طرطوس يوجد 5 حالات على الأقل أدخلت الحجر الصحي. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, March 10, 2020