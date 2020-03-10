بدعم من طائرات التحالف الدولي.. قوات سوريا الديمقراطية تداهم بلدات وقرى شرق دير الزور وتعتقل عدة أشخاص

10 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى مداهمة مدرسة الشهابات في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، حيث جرى اعتقال نازحين من أبناء مدينة الميادين يقيمون في المدرسة، ولم ترد معلومات عن أسباب عملية الاعتقال تلك، وفي السياق ذاته داهمت قسد منزل أحد الأشخاص بمدينة البصيرة شرق دير الزور واعتقلت اثنين من أبنائه بينما تمكن الابن الثالث من الفرار، وقالت مصادر المرصد السوري بأن الفار هو الشخص المطلوب لقسد بتهمة “جمع اموال الزكاة لتنظيم الدولة الإسلامية”.

وكان المرصد السوري أشار في الـ 25 من الشهر الفائت، إلى أن قوات سوريا الديمقراطية اعتقلت أكثر من 30 مواطنا في قرية الرز بريف دير الزور، من بين المعتقلين 5 شبان ورجل مسن من أبناء قرية الرز، فيما البقية نازحين إلى القرية من مناطق مجاورة، كما أصيبت امرأة بجروح خطيرة نتيجة إطلاق رصاص طائش أثناء المداهمات.
ورصد المرصد السوري في اليوم ذاته، مقتل 4 عناصر من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد مداهمة “قسد” منزلٍ يتوارى فيه عناصر من التنظيم في بلدة الجرزي الواقعة في ريف دير الزور الشرقي، حيث وقعت اشتباكات بين عناصر “قسد” والتنظيم.

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