قتلى وجرحى في اشتباكات عنيفة بين “الفرقة الرابعة” و ميليشيا مستحدثة تتبع للحرس الثوري الإيراني بمدينة الميادين

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اشتباكات عنيفة شهدتها مدينة الميادين الواقعة بريف دير الزور الشرقي مساء أمس، بين عناصر من “الفرقة الرابعة” ومليشيا عشائرية مستحدثة تتبع للحرس الثوري الإيراني، وفي التفاصيل التي حصيل عليها المرصد السوري فإن المدعو “أ.خ” من أبناء الميادين عمد إلى تشكيل مليشيا جديدة تضم المئات من عشيرته وبات تتبع للحرس الثوري الإيراني، ليقوم متزعم المليشيا بعد ذلك من التوجه لحاجز “الفرقة الرابعة” بشارع الكورنيش في مدينة الميادين وطلب منهم إخلاء الحاجز وبأن المليشيا المستحدثة هي من ستقوم بحماية المنطقة هناك، إلا أن عناصر الحاجز رفضوا الانسحاب لتندلع على إثرها اشتباكات عنيفة بين الطرفين، قتل خلالها عنصر من “الدفاع المدني” تصادف وجود بالقرب من المنطقة بالإضافة لإصابة مدنيين، وانتهت الاشتباكات بانسحاب “الفرقة الرابعة” من الحاجز وسيطرت المليشيا عليه.