قوات النظام تقصف مواقع للفصائل والقوات التركية بريف تل أبيض والأخيرة تستهدف مناطق بريف عين عيسى

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصف صاروخي مكثف تنفذه قوات النظام على مواقع تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف تل أبيض شمال الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، في حين قصفت القوات التركية قرية دبس الواقعة على اتستراد الحسكة – حلب غرب بلدة عين عيسى بنحو 4 كلم، وكان المرصد السوري رصد يوم أمس الأول، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي قزعلي وسليب وقرية كوربلك غربي تل أبيض، ما تسبب بإصابة عنصر من قوات النظام بجروح بليغة.

كما رصد المرصد السوري رصد في 7 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات النظام بالقرب من طريق “M4” في اللواء 93 وقرية الخالدية غرب مدينة عين عيسى بريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار، قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية على محيط مخيم عين عيسى والطريق الدولي “m4” في ريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.