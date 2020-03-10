الدفاع الروسية تنفي صحة تصريحات أردوغان حول تدمير 8 منظومات “بانتسير” في سوريا

10 مارس,2020
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نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول تدمير الجيش التركي لـ 8 منظومات “بانتسير” للدفاع الجوي في إدلب بسوريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن “التقديرات المقدمة لرئيس الجمهورية التركية حول فاعلية استخدام الطائرات المسيرة الهجومية في محافظة إدلب، التي تمكنت من تدمير 8 منظومات سورية للدفاع الجوي من نوع “بانتسير”، على حد الزعم، لا تتطابق والواقع وهي أكثر من مبالغ فيها”.

وأشارت وزارة الدفاع إلى أن القدرات الرئيسية للدفاعات الجوية السورية، بما فيها أنظمة “بانتسير”، مركزة بشكل أساسي حول دمشق، وكانت هناك 4 منظومات فقط من نوع “بانتسير” في منطقة خفض التصعيد بإدلب.

وأضافت أن الهجمات التركية أسفرت عن إصابة اثنتين من المنظومات السورية، وفي الوقت الراهن يشرف ترميمها على الانتهاء.

وجاء ذلك ردا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن الطائرات المسيرة التركية من نوع SIHA دمرت 8 منظومات روسية الصنع للدفاع الجوي “بانتسير”، تابعة للجيش السوري، أثناء العملية العسكرية التركية في محافظة إدلب بشمال سوريا.

ووصف أردوغان منظومات “بانتسير” بأنها عنصر “قيم ومهم” في الدفاع الجوي السوري بإدلب.

المصدر: وكالات

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