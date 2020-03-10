المرصد السوري لحقوق الانسان: فيروس كورونا ينتشر في 4 محافظات سورية والنظام يتكتم

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء، إن فيروس كورونا قد انتشر في عدة مناطق سورية، وسط تكتم النظام السوري وامتناعه عن نشر معلومات حول ما يجري.

وأفاد المرصد بأن فيروس كورونا المعروف بـ”كوفيد-19″ قد انتشر بشكل رئيسي في محافظات دمشق، وطرطوس، واللاذقية، وحمص.

وأوضح المرصد في بيانه، أن هناك إصابات كثيرة تم تسجيلها بالفيروس، بعضها قد فارق الحياة وبعضها وضع بـ “الحجر الصحي”.

وقد تواصل المرصد السوري مع أطباء بمشافي ضمن المحافظات المصابة، حيث أكدوا بأنهم تلقوا أوامر صارمة من سلطات “النظام السوري” بضرورة التكتم والامتناع عن الحديث حول انتشار فيروس كورونا هناك.

يذكر أن سوريا تشهد عملية دخول وخروج كبيرة للإيرانيين نظرا للمقدسات الموجودة على الأراضي السورية، بالإضافة إلى القوات الإيرانية المنتشرة هناك برفقة عوائلها.

وقد سجلت إيران آلاف الإصابات بفيروس “كورونا” توفي على إثرها عشرات الأشخاص، كما يذكر أن النظام السوري علق الرحلات الجوية الاثنين من وإلى إيران والعراق، وفقا للمرصد.

وحذرت منظمات إغاثة دولية من كارثة صحية في حال انتشر فيروس كورونا في الشمال السوري بسبب شح المصادر الطبية في المناطق التي تشهد اشتباكات عسكرية في الشمال السوري. حيث تسود الفوضى ويصعب على الجهات الطبيقة تنفيذ إجراءات الحجر الصحي ومكافحة انتشار الفيروس.

المصدر:grabbian