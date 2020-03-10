المرصد السوري لحقوق الانسان:خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار بشمال سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن اشتباكات مسلحة وعمليات قنص وقعت بين الفصائل المتشددة والجيش السوري على محور العنكاوي في ريف حماة الشمالي الغربي.

وأكد المرصد السوري، أن الهدوء الحذر يتواصل في قطاعات “خفض التصعيد” الأربعة، حلب وإدلب وحماة واللاذقية، خلال اليوم الرابع من وقف إطلاق النار الجديد.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهداف الجيش السوري المتمركز في ريف حلب الغربي سيارات عسكرية تركية كانت بالقرب من الفوج 46 في منطقة الأتارب بالرشاشات الثقيلة، دون أن ترد معلومات عن خسائر بشرية.

وأكد المرصد، سقوط قذائف صاروخية أطلقتها قوات الجيش السوري على بلدات في ريف إدلب، وريف حلب الغربي، وسقطت بعض القذائف في محيط النقطة التركية بالمسطومة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية.

المصدر:موقع 24 الاخباري