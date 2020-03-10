المرصد السوري لحقوق الانسان:إصابة شخص على الأقل في انفجار استهدف مدينة عفرين

10 مارس,2020
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ شخصاً على الأقلّ أُصيب بجروحٍ إثرَ وقوعِ انفجارٍ بمدينةِ عفرين شمالَ غربي سوريا.

وأوضح المرصدُ أنّ الانفجارَ حصلَ بواسطةِ عبوةٍ ناسفة استهدفت إحدى السيارات وسط مدينة عفرين المحتلّة.

وشهدت مدينةُ عفرين قبل يومين انفجارَ دراجةٍ ناريّة مفخخة بالقرب من مقرِّ فصيل “السلطان مراد” الإرهابي التابع للاحتلال التركي.

ومنذُ احتلالِ الجيشِ التركيّ والفصائلِ الإرهابيّةِ التابعةِ له مدينة عفرين قبل نحو عامين تشهد المدينةُ فلتاناً أمنيّاً وانفجارتٍ شبه يوميّة مع ازديادِ حالاتِ الخطفِ والاغتيال.

 

المصدر:قناة اليوم

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