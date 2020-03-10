المرصد السوري لحقوق الانسان: مقتل قيادي في “جيش الإسلام” المدعوم تركياً في انفجار بريف حلب

10 مارس,2020
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن مقتل قيادي في فصيل ”جيش الإسلام“؛ جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته، بمنطقة الباب شمال شرق حلب.

وقال المرصد، عبر موقعه الإلكتروني، إن عبوة ناسفة استهدفت سيارة ياسين شيخ بزينة ”رئيس الهيئة الشرعية“ في ”جيش الإسلام“، أحد الفصائل المدعومة من تركيا.

وفي سياق متصل، أشار المرصد إلى أن قوات النظام نفذت قصفا صاروخيا مكثفا على مواقع تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها، بريف تل أبيض شمال الرقة، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

 

المصدر:ادار برس

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