خوفا من الحرائق وأضرارها.. الأهالي يشتكون من تسرب أنابيب النفط في ريف الحسكة

10 مارس,2020
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يشكل النفط المتسرب من الأنابيب مصدر إزعاج للأهالي القاطنين حولها، من خطورة الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق والأضرار التي تلحق بالمنشآت في حال تمدد الحرائق إلى مناطق مجاورة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة. 
في سياق ذلك، اندلع صباح اليوم حريق في أنبوب نفط قريب من قرية تل اللحم بريف القامشلي، ما استدعى عمل الفرق المختصة لإخماده.
ويشتكي مواطنون في مناطق تل حميس  التي يتواجد فيها أنابيب نفطية يتسرب منها النفط بشكل متكرر.
ويطالب الأهالي “هيئة الطاقة” التابعة للإدارة الذاتية بإيجاد حل لمنع تسرب كميات النفط  من الأنابيب وإعادة صيانتها، وعملت “هيئة الطاقة” في إقليم الجزيرة على بناء سواتر ترابية حول مكان التسريب.  

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