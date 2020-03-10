بعد أن حولها النظام إلى منطقة مستهلكة.. انفراج جزئي في إدلب واستمرار البطالة  

تشهد المناطق المتبقية تحت سيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل كارثة حقيقية من حيث الوضع المعيشي.

يقابل ذلك، أن معظم سكان هذه المناطق هم من فئة النازحين، حيث لهؤلاء احتياجات تضاف إلى احتياجات المقيمين الأصليين، وبات اليوم السكن في منزل يعتبر من رفاهيات النازحين، حيث ترتفع إيجارات المنازل في المنطقة الحدودية شمال محافظة إدلب، ما يضطر النازحون إلى السكن في منازل غير مكسية أو مدمرة بشكل جزئي وجميعها لا تصلح للسكن هذا إن كان محظوظا واستغنى عن الخيمة ومشاكلها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار فرق المنظمات الإنسانية في المخيمات الحدودية والعشوائية وفي القرى والبلدات، حيث تمسح المناطق لتحديد الفئات التي سوف تستهدفها المنظمات.

كما شهدت المنطقة خلال الأيام الأخيرة وصول شحنات من المساعدات الإنسانية إلى الشعب المنكوب في إدلب.

على صعيد متصل، شهدت الأسواق المناطق التي تخضع لسيطرة هيئة تحرير الشام والفصائل في شمال غرب سورية انخفاضا طفيفا بأسعار المواد النفطية وذلك مع بدء دخول مادة المازوت “المكرر بدائيا” من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية إلى الشمال المحرر بعد انقطاع لمدة خمسة أشهر إبان عملية “نبع السلام”، مما يساعد في إعادة تشغيل المنشآت وتحسين حال المواطنين.

وفي إدلب التي تعد “منطقة حرة” تخضع أسعار المواد الغذائية لصرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي الذي وصل إلى أرقام لم يعهدها السوريون، تسببت في غلاء جميع المواد، كما أن فقدان الأراضي الزراعية والمراعي في شرق وجنوب إدلب وشمال حماة، يساهم في زيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة، مما يقلل فرص العمل ويزيد من اسعارها.

وتنتشر البطالة بين الشباب الذي فضل الالتحاق بالفصائل المقاتلة للحصول على سلة غذائية تسد رمق أهله وعائلته، كما أن معظم أصحاب المهن والحرف باتوا مقيدين ضمن الحالة الاقتصادية العامة للجميع.