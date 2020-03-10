بقذائف الـ”RBG”.. مسلحون مجهولون يهاجمون حاجز “التابلين” التابع للمخابرات الجوية 

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: هاجم مسلحون مجهولون بقذائف “RPG” حاجزا للمخابرات الجوية “التابلين” الواقع على أطراف مدينة داعل بريف درعا، فيما سمع أصوات إطلاق النار بعد الاستهداف مباشرة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 352، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 217، وهم: 45 مدنيا بينهم 5 مواطنات و4 أطفال، إضافة إلى 113 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و37 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.