القوات التركية تستهدف قرية “قزعلي” والنقاط العسكرية لقوات النظام في ريف تل أبيض

قصفت القوات التركية بالأسلحة الثقيلة قرية قزعلي الواقعة جنوب غرب مدينة تل أبيض، مستهدفة منازل المدنيين والنقاط العسكرية لقوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مواقع تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف تل أبيض شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت القوات التركية قرية دبس الواقعة على اتستراد الحسكة – حلب غرب بلدة عين عيسى بنحو 4 كلم.

كان المرصد السوري رصد، في 8 مارس/آذار، قصفا بالأسلحة الثقيلة مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف قريتي قزعلي وسليب وقرية كوربلك غربي تل أبيض، ما تسبب بإصابة عنصر من قوات النظام بجروح بليغة.

كما رصد المرصد السوري رصد في 7 مارس/آذار، قصفا مدفعيا مصدره القوات التركية والفصائل الموالية لها، استهدف مواقع قوات النظام بالقرب من طريق “M4” في اللواء 93 وقرية الخالدية غرب مدينة عين عيسى بريف الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.