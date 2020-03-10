في اليوم الخامس من وقف إطلاق النار الجديد.. قوات النظام تفتح طريق “M4” في اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع إدلب وسط استمرار الهدوء الحذر

11 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الهدوء الحذر في قطاعات منطقة “خفض التصعيد” الممتدة من ريف حلب حتى اللاذقية خلال اليوم الخامس من وقف إطلاق النار الجديد، تتخلل هذا الهدوء الحذر عدة قذائف تطلقها قوات النظام بين الفينة والأخرى، على مناطق في إدلب وحماة واللاذقية. 
على صعيد متصل، أزالت قوات النظام السواتر الترابية عند مفرق قرية كفرية التي كانت تقطع طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” منذ العام 2012، تجهيزا لتسيير الدوريات الروسية-التركية وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قبل ساعات، سقوط قذائف أطلقتها قوات النظام على منطقة اشتبرق بريف جسر الشغور، ومنطقة السرمانية بسهل الغاب.
في سياق ذلك، لا يزال القصف الجوي متوقفا منذ مساء الخميس الفائت، بينما تشهد أجواء المنطقة تحليق لطائرات استطلاع روسية بين الحين والآخر.

 

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