 في حادثين منفصلين.. شاب يقتل والده وموظف مدني يُقتل في ظروف مجهولة بريف السويداء

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: قُتل شاب في ظروف مجهولة، وذلك أثناء عمله في أرضه بقرية الثعلة، صباح اليوم، دون ورود تفاصيل إضافية عن الحادثة.

يذكر أن المغدور موظف في مؤسسة المياه في السويداء.

على صعيد متصل، أفادت مصادر “المرصد السوري” بأنه عثر الأهالي على جثة رجل بالقرب من مدافن السويداء على طريق كناكر، وبحسب مصادر “المرصد السوري” ألقت الشرطة ابنه الذي اعترف بارتكابه جريمة القتل.

وأبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري”، في 6 مارس/ آذار، أن عراكا مسلحا اندلع بين عدة أشخاص في قرية البثينة الواقعة في ريف السويداء الشمالي الشرقي جنوب سورية، ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن خلافا بين مجموعة أشخاص أدى لإشهار السلاح فيما بينهم وإلقاء قنابل يدوية لأسباب غير معلومة، الأمر الذي أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى السويداء الوطني، فيما شهدت قرية البثينة هدوءً حذرا بعد الحادثة، في ظل مساعي من بعض وجهاء المنطقة لتهدئة النفوس ومنع الخلاف من التفاقم.