الهدوء يتواصل ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” مع دخول وقف إطلاق النار الجديد يومه السادس على التوالي

11 مارس,2020
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دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ساعاته الـ 9 الأولى من يومه السادس على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر ضمن عموم المنطقة الممتدة من من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وسط توقف متواصل للقصف الجوي، فيما كان المرصد السوري نشر يوم أمس الثلاثاء، أن قوات النظام أزالت السواتر الترابية عند مفرق قرية كفرية التي كانت تقطع طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” منذ العام 2012، تجهيزا لتسيير الدوريات الروسية-التركية وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب

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