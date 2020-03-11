جرحى أطفال برصاص أحد حواجز “مخابرات النظام” في مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي

11 مارس,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن 4 أطفال، أصيبوا يوم أمس برصاص عشوائي أطلقه عناصر أحد الحواجز الأمنية التابعة لـ “النظام السوري” في محيط مقر “شعبة حزب البعث” وسط مدينة الكسوة بريف دمشق الغربي.

ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن عناصر أحد الحواجز التابعة للأمن العسكري، يُعرف باسم “حاجز الشعبة”، عمدوا إلى إطلاق النار بشكل هستيري وعشوائي على خلفية هروب أحد المارة من عناصر الحاجز أثناء محاولتهم اعتقاله، مما تسبب بإصابة 4 أطفال من طلاب المدارس بينهم طفلتين بحالة خطرة.

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