أنقرة تؤكد أن المحادثات مع المسؤولين الروس بشأن إدلب السورية إيجابية وبناءة

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، بأن المحادثات التي أجراها الجانبان التركي والروسي بشأن الوضع في إدلب السورية “إيجابية وبناءة”.

وأشار أكار إلى أن اللقاءات المتبادلة مع الوفد العسكري الروسي تتواصل، مضيفا أن تركيا تخطط وتعمل من أجل البدء بتسيير الدوريات المشتركة مع الروس على الطريق الدولي “M4” بسوريا في 15 مارس.

وأفادت وزارة الدفاع التركية، مساء أمس الثلاثاء، ببدء محادثات الوفدين العسكريين التركي والروسي حول تطبيق الاتفاق بين الجانبين الخاص بتسوية الأوضاع في منطقة إدلب السورية.