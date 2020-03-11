تمهيداً لانطلاق الدوريات الروسية – التركية المشتركة بعد أيام قليلة.. قوات النظام تواصل إزالة السواتر الترابية على اتستراد حلب – اللاذقية الدولي

11 مارس,2020
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علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوات النظام تواصل عمليات إزالة السواتر الترابية ضمن المناطق الخاضعة لسيطرتها بريف اللاذقية والواقعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي، وذلك تمهيداً للدوريات المشتركة بين القوات الروسية ونظيرتها التركية على الاتستراد الدولي هناك والتي من المرتقب أن تنطلق في الـ 15 من شهر آذار/مارس الجاري، حيث ستكون الدوريات انطلاقاً من قرية ترنبة غرب سراقب وصولاً إلى عين حور بريف اللاذقية، يذكر أن المرصد السوري كان قد أشار أمس، إلى أن قوات النظام بدأت بإزالة السواتر الترابية عند مفرق قرية كفرية التي كانت تقطع طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” منذ العام 2012، تجهيزا لتسيير الدوريات الروسية-التركية وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.

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