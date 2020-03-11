أردوغان يتوعد برد “قوي” على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية في إدلب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده سترد “بقوة” على أي اعتداء على نقاط المراقبة التركية في إدلب.

المصدر:RT