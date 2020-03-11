قوات سوريا الديمقراطية تواصل حملاتها الأمنية بدعم من التحالف الدولي وتعتقل 5 عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” شرق دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن قوة عسكرية من قوات سوريا الديمقراطية وبدعم من 4 طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي، داهمت مخيم للنازحين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث هبطت مروحيتين إلى الأرض وطلب عناصر قسد من الجميع التزام خيامهم عبر مكبرات الصوت، بالإضافة لمطالبتهم بعائلة نازحة من حماة للخروج وتسيلم أنفسهم، ليتم على إثرها اعتقال 4 أشخاص منهم وهم عناصر سابقين ضمن تنظيم “الدولة الإسلامية”، على صعيد متصل اعتقلت قوة أخرى في قسد أحد عناصر التنظيم من منزله في بلدة الشحيل.

ونشر المرصد السوري يوم أمس، أن قوات سوريا الديمقراطية عمدت إلى مداهمة مدرسة الشهابات في قرية الحوايج بريف ديرالزور الشرقي وسط تحليق مكثف لطائرات التحالف الدولي في سماء المنطقة، حيث جرى اعتقال نازحين من أبناء مدينة الميادين يقيمون في المدرسة، ولم ترد معلومات عن أسباب عملية الاعتقال تلك، وفي السياق ذاته داهمت قسد منزل أحد الأشخاص بمدينة البصيرة شرق دير الزور واعتقلت اثنين من أبنائه بينما تمكن الابن الثالث من الفرار، وقالت مصادر المرصد السوري بأن الفار هو الشخص المطلوب لقسد بتهمة “جمع اموال الزكاة لتنظيم الدولة الإسلامية”.