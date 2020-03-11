اقتتال مسلح جديد بين الفصائل الموالية لتركيا في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي

11 مارس,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات عنيفة تشهدها مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، بين مجموعة تابعة لفصيل “عاصفة الشمال” من طرف، ومقاتلين من منطقة منغ من طرف آخر، ما أدى لسقوط خسائر بشرية، وسط حالة ذعر من الأهالي، فيما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الاقتتال هذا، وكان المرصد السوري نشر في الـ 20 من الشهر الفائت، أنه دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، على الطريق الواصل بين قريتي سكرية كبيرة وجب النعسان بريف حلب الشمالي الشرقي. ووفقا لمصادر “المرصد السوري” فإن عناصر من “أحرار الشام” هاجموا آخرين من فصيل “جيش الأحفاد”، إثر خلاف فيما بينهما على تهريب أغنام إلى مناطق سيطرة القوات الكردية شمال حلب، قُتل خلالها عنصرين اثنين على الأقل وجرح آخرين من الطرفين.

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