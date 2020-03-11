قوات من “الحرس الجمهوري” تعتقل نحو 10 من الكوادر الطبية السابقة ضمن المشافي الميدانية في الغوطة الشرقية

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري: أبلغت مصادر أهلية “المرصد السوري” أن قوات تابعة لـ “الحرس الجمهوري”، اعتقلت 9 شبان من مناطق عين ترما وزملكا وعربين، من العاملين سابقاً ضمن الكوادر الطبية في المشافي الميدانية خلال سيطرة فصائل المعارضة على الغوطة الشرقية، وجاءت عملية الاعتقال بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها بشكل دقيق.

ونشر المرصد السوري قبل ساعات، أن استخبارات “النظام السوري” نفذت خلال الأسبوع الجاري حملات دهم عدة في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية اعتقلت خلالها أكثر من 20 شاباً من بينهم مقاتلين سابقين ممن قاموا بـ “تسوية” أوضاعهم، ووفقاً لمعلومات “المرصد السوري” اعتقلت حواجز “المخابرات الجوية” في محيط بلدة حزة 6 شبان من أبناء البلدة، واقتادتهم إلى جهة مجهولة، وفي بلدة جسرين انتشرت حواجز مؤقتة تابعة لاستخبارات النظام في أحياء البلدة واعتقلت أكثر من 10 شبان من أبناء جسرين غالبيتهم ممن كانوا مقاتلين سابقين في صفوف فصائل المعارضة وأجروا “تسويات”، ونفذت استخبارات النظام حملة دهم استهدفت فيها عدد من المحال التجارية في شارع القوتلي وخورشيد وسط مدينة دوما، واعتقلت عدد من أبناء المدينة خلال حملتها، بينهم أشخاص أجروا سابقاً “تسوية” عقب خروج فصائل المعارضة من المنطقة.