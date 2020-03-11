القوات التركية تستقدم رتل عسكري جديد إلى إدلب ليرتفع تعداد الآليات التي دخلت منذ بدء وقف إطلاق النار إلى 820

تتواصل عمليات دخول الأرتال العسكرية التركية نحو الأراضي السورية عبر محافظة إدلب، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ظهر اليوم الأربعاء، دخول نحو 70 آلية عسكرية تركية من معبر كفرلوسين الحدودي شمال إدلب، واتجه الرتل نحو المواقع التركية في المنطقة، ومع استمرار تدفق الأرتال التركية، فإن عدد الآليات التي دخلت الأراضي السورية منذ بدء وقف إطلاق النار الجديد بلغ 820 آلية، بالإضافة لمئات الجنود.

وبذلك، يرتفع عدد الشاحنات والآليات العسكرية التي وصلت منطقة “خفض التصعيد” خلال الفترة الممتدة من الثاني من شهر فبراير/شباط الجاري وحتى الآن، إلى أكثر من 4220 شاحنة وآلية عسكرية تركية دخلت الأراضي السورية، تحمل دبابات وناقلات جند ومدرعات و”كبائن حراسة” متنقلة مضادة للرصاص ورادارات عسكرية، فيما بلغ عدد الجنود الأتراك الذين انتشروا في إدلب وحلب خلال تلك الفترة أكثر 9200 جندي تركي.