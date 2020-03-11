قوات النظام تجدد خرقها لوقف إطلاق النار عبر استهداف بلدة بسهل الغاب.. وتوقف متواصل للقصف الجوي منذ 138 ساعة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مفارقة مقاتل من الفصائل للحياة متأثراً بجراح أصيب بها جراء المعارك بريف حلب الغربي منذ أيام، على صعيد متصل استهدفت قوات النظام بعدة قذائف صاروخية أماكن في بلدة السرمانية بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، ما دون ذلك لا يزال الهدوء الحذر يسيطر على منطقة “بوتين – أردوغان” بشكل كامل، في ظل توقف متواصل للقصف الجوي، وكان المرصد السوري نشر قبل ساعات، أنه دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ساعاته الـ 9 الأولى من يومه السادس على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر ضمن عموم المنطقة الممتدة من من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وسط توقف متواصل للقصف الجوي، فيما كان المرصد السوري نشر يوم أمس الثلاثاء، أن قوات النظام أزالت السواتر الترابية عند مفرق قرية كفرية التي كانت تقطع طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” منذ العام 2012، تجهيزا لتسيير الدوريات الروسية-التركية وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب