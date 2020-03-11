5 قضوا أمس بينهم عنصر من المسلحين الموالين لقوات النظام، و4 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية

ارتفع إلى 3 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس الثلاثاء إلى قافلة شهداء الثورة السورية

11 مارس,2020
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حيث استشهد مواطن من أبناء الشيخ مسكين في محافظة درعا، تحت وطأة التعذيب داخل معتقلات النظام الأمنية، وذلك عقب اعتقاله مما يزيد عن عام.

كما قُتل شاب في ظروف مجهولة، وذلك أثناء عمله في أرضه بقرية الثعلة، دون ورود تفاصيل إضافية عن الحادثة.

كذلك عثر الأهالي على جثة رجل بالقرب من مدافن السويداء على طريق كناكر، وبحسب مصادر “المرصد السوري” ألقت الشرطة ابنه الذي اعترف بارتكابه جريمة القتل.

فيما قتل “رئيس الهيئة الشرعية في جيش الإسلام” جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمنطقة الباب شمال شرق حلب

في حين قتل عنصر من الدفاع الوطني جراء رصاص طائش أصابه على خلفية اقتتال مسلح بين “الفرقة الرابعة” ومليشيا عشائرية تابعة للحرس الثوري الإيراني في مدينة الميادين شرق دير الزور

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