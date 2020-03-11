بعد الصنمين.. قوات النظام تحضر لعملية عسكرية في مدينة جاسم

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط مدينة جاسم بريف درعا، كما نصبت مدافع ثقيلة على تل مطوق وتل أم حوران.

على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، قبل أيام، بأنه تم استدعاء عشرات الوجهاء من مدينة جاسم وريفها.

ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن قوات النظام طلبت أن يتم تسليم السلاح الموجود في المنطقة.

وطرح الوجهاء مقترح إعطاء مهلة عشرة أيام حتى يتم تسليم السلاح أو اقتحام المدينة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار، بِأن 21 شخصا من مدينة الصنمين ورافضي التسوية الجديدة مع قوات النظام بوساطة روسية، تم تهجيرهم إلى شمال غرب سوريا، كما أنه تم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في محافظة درعا.

يذكر أن مدينة الصنمين لم تدخل في المصالحات وتسوية الأوضاع للمقاتلين في الفصائل المعارضة من قبل، لأن قوات النظام سيطرت عليها قبل أن تتم صفقة المصالحات.