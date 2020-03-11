بعد الصنمين.. قوات النظام تحضر لعملية عسكرية في مدينة جاسم

11 مارس,2020
أقل من دقيقة

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، تعزيزات عسكرية لقوات النظام في محيط مدينة جاسم بريف درعا، كما نصبت مدافع ثقيلة على تل مطوق وتل أم حوران.
 على صعيد متصل، أفادت مصادر المرصد السوري، قبل أيام، بأنه تم استدعاء عشرات الوجهاء من مدينة جاسم وريفها.
ووفقا لمعلومات “المرصد السوري” فإن قوات النظام طلبت أن يتم تسليم السلاح الموجود في المنطقة.
وطرح الوجهاء مقترح إعطاء مهلة عشرة أيام حتى يتم تسليم السلاح أو اقتحام المدينة.
ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 2 مارس/آذار، بِأن 21 شخصا من مدينة الصنمين ورافضي التسوية الجديدة مع قوات النظام بوساطة روسية، تم تهجيرهم إلى شمال غرب سوريا، كما أنه تم تسوية أوضاع الراغبين بالبقاء في محافظة درعا.
يذكر أن مدينة الصنمين لم تدخل في المصالحات وتسوية الأوضاع للمقاتلين في الفصائل المعارضة من قبل، لأن قوات النظام سيطرت عليها قبل أن تتم صفقة المصالحات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

11 مارس,2020

تزايد مظاهر الانفلات الأمني في مدينة حلب.. العثور على جثة عنصر في قوات النظام ملقاة تحت “جسر الصاخور”

11 مارس,2020

قتيل في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من عربة عسكرية لقوات “قسد” بريف دير الزور 

11 مارس,2020

الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. مسلح مجهول يقتل مواطنا في ريف دير الزور

11 مارس,2020

“عدسة المرصد”: مبنى البريد والمربع الأمني التابع لقوات النظام في مدينة الحسكة