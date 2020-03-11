الانفلات الأمني يتواصل في مناطق “قسد”.. مسلح مجهول يقتل مواطنا في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: أطلق مسلح مجهول النار على شاب نازح من أبناء مدينة الميادين، اليوم، داخل أحد صالونات الحلاقة في بلدة ذيبان بريف دير الزور، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 456 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 148 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 303 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.