قتيل في انفجار عبوة ناسفة بالقرب من عربة عسكرية لقوات “قسد” بريف دير الزور 

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان: انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور عربة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية في بلدة الشعفة بريف ديرالزور الشرقي، ووفقا لمصادر المرصد السوري كانت العبوة الناسفة بحوزة شخص من أبناء بلدة الشغفة، ما تسبب بمقتله على الفور وإصابة 2 آخرين.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 457 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة 148 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفه ا ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 303 مقاتلاًمن قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.