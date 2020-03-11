تزايد مظاهر الانفلات الأمني في مدينة حلب.. العثور على جثة عنصر في قوات النظام ملقاة تحت “جسر الصاخور”

11 مارس,2020
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عثر الأهالي على جثة عنصر في قوات النظام ملقاة تحت أحد الجسور في حي الصاخور بمدينة حلب الخاضعة لسيطرة النظام، صباح اليوم، ما أدى لاستنفار قوات النظام السوري والقوات الأمنية في المنطقة.
في سياق ذلك، أغلقت قوات النظام المنطقة بشكل كامل، كما اقتادت عدد من الأشخاص إلى قسم الشرطة، وسط تشديد أمني على المارة بالحي والتدقيق على الهويات الشخصية.
وتشهد مناطق سيطرة قوات النظام في حلب انتشارا للميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني إضافة إلى القوات الرديفة لقوات النظام السوري.
وأفادت مصادر “المرصد السوري”، في 8 مارس/آذار، بأن مجموعة مسلحة هاجمت أصحاب أحد المحلات التجارية في سوق حلب الجديدة، واستخدمت أسلحة حربية رشاشة، ما تسبب بإصابة عدة مواطنين بجروح متفاوتة، ونشر الرعب في صفوف المدنيين.

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