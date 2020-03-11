أردوغان: هناك شخصان فقط يعتبران العاملين مع تركيا في سوريا إرهابيين

11 مارس,2020
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك شخصين فقط يعتبران حلفاء تركيا في سوريا “إرهابيين”، مضيفا أن قوات بلاده تتابع عن كثب حشد الجيش السوري لقواته في إدلب وهدد إياها برد قوي.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” بمقر البرلمان التركي في العاصمة أنقرة، إن “هناك شخصين فقط يصفان المجموعات التي تعمل مع تركيا في سوريا بالإرهابيين”، موضحا أن الحديث يدور عن الرئيس السوري، بشار الأسد، ورئيس “حزب الشعب الجمهوري” وزعيم المعارضة في تركيا، كمال قليجدار أوغلو.

من جهة أخرى، اعتبر أردوغان أنه “منذ الآن بدأ خرق وقف إطلاق النار بإدلب ولو بشكل بسيط”، مضيفا: “ننتظر من روسيا اتخاذ التدابير اللازمة حيال هذا الأمر”.

وهدد بأن تركيا لن تكتفي بالرد المماثل على أصغر هجوم قد تتعرض له نقاط المراقبة التركية في سوريا، بل سترد بقوة أكبر.

وتابع قائلا: “نراقب عن كثب تحشد قوات النظام السوري وداعميه من المليشيات قرب خط وقف إطلاق النار، وسنوجه لهم ضربات قاسية حال مخالفتهم لوعودها”.

المصدر:RT

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