قوات “الأسايش” تعتقل ضابطا في قوات النظام وتستنفر قواتها في مدينة القامشلي 

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، بأن قوات “الأسايش” حاصرت حي الطّي في مدينة القامشلي الذي يسكنه موالين لقوات النظام، ووفقا لمصادر المرصد السوري بأن قوات “الأسايش” اعتقلت ضابطا برتبة عالية وعسكري آخر كان برفقته، فيما تشهد المدينة توترا واستنفارا أمنيا بين قوات النظام من جهة، وقوات “الأسايش” من جهة أخرى.

كما أفادت مصادر المرصد السوري بأنه شهدت مدينة القامشي استنفارا لقوات “الأسايش” دون معرفة أسبابه.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 12 فبراير/شباط الفائت، توترا كبيرا تشهده منطقة القامشلي في ريف الحسكة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن مجموعة من أهالي قرية خربة عمو شرق القامشلي الموالين للنظام يرافقهم مسلحين موالين لقوات النظام اعترضوا طريق دورية أمريكية أثناء تجولها في المنطقة هناك، وعمد المسلحين الموالين للنظام بإطلاق النار في الهواء، قابلته الدورية الأمريكية بإطلاق قنابل دخانية، وتطور الأمر لإطلاق القوات الأمريكية النار ما أدى لمقتل شخص.