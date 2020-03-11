في محافظة الحسكة.. مواطنون يقفون في طوابير طويلة للحصول على “اسطوانة غاز”.. و”هيئة الطاقة” تعجز عن تأمينه 

يواجه المواطنون في مناطق “الإدارة الذاتية” شمال وشرق سوريا، صعوبة كبيرة في الحصول على اسطوانة الغاز المنزلي.

وتعمل “هيئة الطاقة” على تأمينه للمواطنين، ويتم ذلك من مركز تعبئة الاسطوانات في السويدية وتوزعها على المدن والبلدات والقرى.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن المواطنين في القامشلي ينتظرون ساعات في طوابير طويلة للحصول على اسطوانة غاز واحدة.

في سياق ذلك، تتوفر في السوق السوداء اسطوانات غاز بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعرها إلى 5000 ليرة سورية، بينما تباع لدى المعتمدين بسعر 2600 ليرة لكل اسطوانة.

ومن الأمور التي تزعج الأهالي، النفط المتسرب من الأنابيب، من حيث خطورة الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق والأضرار التي تلحق بالمنشآت في حال تمدد الحرائق إلى مناطق مجاورة وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ويشتكي مواطنون في مناطق تل حميس التي يتواجد فيها أنابيب نفطية يتسرب منها النفط بشكل متكرر.

ويطالب الأهالي “هيئة الطاقة” التابعة للإدارة الذاتية بإيجاد حل لمنع تسرب كميات النفط من الأنابيب وإعادة صيانتها، وعملت “هيئة الطاقة” في إقليم الجزيرة على بناء سواتر ترابية حول مكان التسريب.