خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” تنشط في بادية حلب وتشتبك مع قوات النظام وتقتل 4 مواطنين

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان اشتباكات اندلعت أمس في بادية حلب، بين مجموعة مسلحة من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” وقوات النظام، في منطقة حزم الصر والجعار. واتجهت المجموعة المسلحة نحو قريتي أبو ميال ومخلف وقتلت مدنيين واختطفت سيارتين نوع “بيك آب”، في حين تم العثور على جثتي السائقان صباح اليوم ليرتفع عدد القتلى إلى 4.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس الفائت وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 358 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ67 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة و4 قتلوا في هجمات التنظيم، فيما وثق “المرصد” كذلك مقتل 119 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.