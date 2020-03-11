مدير “المرصد السوري”: نؤكد وبشكل قطعي وجود فيروس “كورونا” في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق.. أكثر من 62 حالة مصابة بالفيروس والنظام لا يزال ينكر حقيقة انتشار الفيروس في البلاد.. هناك حجر صحي في طرطوس في مشفى الباسل في طرطوس والمشفى الوطني في اللاذقية ومشافي حمص ودمشق.. يوجد معلومات عن قتلى من الميليشيات الإيرانية نتيجة إصابتهم وغالبية المصابين من الميليشيات الإيرانية والزوار الإيرانين والعراقيين.. كما أن هناك منطقة دير الزور والميادين التي تنتشر فيها الميليشيات الإيرانية لم نستطع التحقق من وجود حالات رغم أن أعراض أمراض مشابهة تنتشر في الوقت الحالي.. النظام السوري يتكتم على الأمر وكأنه عار.. يبدو أنه الوحيد المحصن من هذا الوباء بينما الميليشيات الإيرانية الناقلة لفيروس “كورونا” تسرح وتمرح في سوريا.. ويجب على النظام السوري التعامل بجدية وتنبيه المواطنين من خطورة انتشار هذا الوباء العالمي

الحدث مدير "المرصد السوري": نؤكد وبشكل قطعي وجود فيروس "كورونا" في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص ودمشق.. أكثر من 62 حالة مصابة بالفيروس والنظام لا يزال ينكر حقيقة انتشار الفيروس في البلاد.. هناك حجر صحي في طرطوس في مشفى الباسل في طرطوس والمشفى الوطني في اللاذقية ومشافي حمص ودمشق.. يوجد معلومات عن قتلى من الميليشيات الإيرانية نتيجة إصابتهم وغالبية المصابين من الميليشيات الإيرانية والزوار الإيرانين والعراقيين.. كما أن هناك منطقة دير الزور والميادين التي تنتشر فيها الميليشيات الإيرانية لم نستطع التحقق من وجود حالات رغم أن أعراض أمراض مشابهة تنتشر في الوقت الحالي.. النظام السوري يتكتم على الأمر وكأنه عار.. يبدو أنه الوحيد المحصن من هذا الوباء بينما الميليشيات الإيرانية الناقلة لفيروس "كورونا" تسرح وتمرح في سوريا.. ويجب على النظام السوري التعامل بجدية وتنبيه المواطنين من خطورة انتشار هذا الوباء العالمي Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, March 11, 2020