10 ضربات جوية تنفذها 3 طائرات مجهولة على مواقع الميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا نفذته 3 طائرات مجهولة استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها الميليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن 10 انفجارات على الأقل دوت في المنطقة آنفة الذكر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 يناير الفائت، خسائر بشرية جراء الضربات الجوية، التي استهدفت المليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية – العراقية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من جنسيات غير سورية في استهداف طائرات لا تزال مجهولة حتى اللحظة لمستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية.

وكان المرصد السوري رصد قصفا من طائرات مجهولة استهدف مستودعات ذخيرة وآليات للميليشيات الموالية لإيران في منطقة البوكمال، حيث دوت عدة انفجارات في المنطقة بالقرب من الحدود العراقية السورية، كما رصد المرصد السوري في 9 يناير، تحليق طائرات مسيرة لرصد تحركات الميليشيات الموالية لإيران في المنطقة. وفي سياق ذلك وصلت إلى “المرصد السوري” معلومات مؤكدة تفيد بأن الرئيس الروسي أخبر رأس النظام السوري بشار الأسد عن نية أمريكا بإغلاق طريق طهران – بيروت الذي يمر من البوكمال.