مدير “المرصد السوري”: تركيا تريد أن تتوسع داخل الأراضي السورية وليس لديها عداوة مع النظام السوري أو الإيرانيين عدوها الوحيد هم الكورد فقط.

أردوغان لديه أطماع داخل الأراضي السورية.. هو يخفي أطماعه بالنفط السوري واحتلال إدلب وينفي احتلال عفرين التي طرد أبنائها وقام بعملية تغيير ديمغرافي عبر إسكان آخرين من مناطق أخرى. عهدنا أردوغان منذ بداية الثورة السورية كان همه دعم فصيل إسلامي محدد على حساب بقية الفصائل.

سعودي24 مدير "المرصد السوري": تركيا تريد أن تتوسع داخل الأراضي السورية وليس لديها عداوة مع النظام السوري أو الإيرانيين عدوها الوحيد هم الكورد فقط. أردوغان لديه أطماع داخل الأراضي السورية.. هو يخفي أطماعه بالنفط السوري واحتلال إدلب وينفي احتلال عفرين التي طرد أبنائها وقام بعملية تغيير ديمغرافي عبر إسكان آخرين من مناطق أخرى. عهدنا أردوغان منذ بداية الثورة السورية كان همه دعم فصيل إسلامي محدد على حساب بقية الفصائل. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, March 11, 2020