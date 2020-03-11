مدير “المرصد السوري”: 3 طائرات حربية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي جنوب البوكمال في قاعدة الامام علي والحسيان قرب الحدود العراقية. بين 8 إلى 10 انفجارات استهدفت المنطقة ويرجح أنها ضربات جوية من “التحالف الدولي”. المنطقة الواقعة من مدينة الميادين شرقا باتجاه الحدود السورية العراقية ومناطق في البادية السورية هي تحت السيطرة الإيرانية وتواجد قوات النظام هناك هو “شكلي” كما يوجد أن هناك ميليشيات تتقاضى مرتباتها من الحرس الثوري الإيراني. كما أن 32 حاجزا للميليشيات الإيرانية تنتشر على طول الطريق من تدمر حتى البوكمال

الحدث مدير "المرصد السوري": 3 طائرات حربية استهدفت مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية والحشد الشعبي جنوب البوكمال في قاعدة الامام علي والحسيان قرب الحدود العراقية. بين 8 إلى 10 انفجارات استهدفت المنطقة ويرجح أنها ضربات جوية من "التحالف الدولي". المنطقة الواقعة من مدينة الميادين شرقا باتجاه الحدود السورية العراقية ومناطق في البادية السورية هي تحت السيطرة الإيرانية وتواجد قوات النظام هناك هو "شكلي" كما يوجد أن هناك ميليشيات تتقاضى مرتباتها من الحرس الثوري الإيراني. كما أن 32 حاجزا للميليشيات الإيرانية تنتشر على طول الطريق من تدمر حتى البوكمال Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, March 11, 2020