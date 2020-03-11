القوات التركية تستهدف ريف “عين عيسى” والنقاط العسكرية لقوات النظام في ريف الرقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، قصفا مدفعيا تنفذه القوات التركية على قرية المشيرفة شرق عين عيسى، استهدفت خلاله مواقع قوات النظام وتجمعات قوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 مارس/ آذار، قصفا للقوات التركية استهدف قرية قزعلي الواقعة جنوب غرب مدينة تل أبيض، حيث استهدفت منازل المدنيين والنقاط العسكرية لقوات النظام هناك، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام على مواقع تسيطر عليها القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف تل أبيض شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، في حين قصفت القوات التركية قرية دبس الواقعة على اتستراد الحسكة – حلب غرب بلدة عين عيسى بنحو 4 كلم.