18 قتيلا عراقيا في ضربات جوية استهدفت مقرات الحشد الشعبي في ريف البوكمال قرب الحدود مع العراق

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، خسائر بشرية جراء الضربات الجوية، مساء اليوم، إذ قتل 18 عنصرا من قوات الحشد الشعبي العراقي في منطقة الحسيان في منطقة البوكمال.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفا نفذته 3 طائرات استهدفت قاعدة الإمام علي ومنطقة الحسيان في منطقة البوكمال بالقرب من الحدود مع العراق، التي تتخذها الميليشيات الموالية لإيران مقرات عسكرية لها.

وأفادت مصادر المرصد السوري بأن 10 انفجارات على الأقل دوت في المنطقة آنفة الذكر، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 10 يناير الفائت، خسائر بشرية جراء الضربات الجوية، التي استهدفت المليشيات الموالية لإيران عند الحدود السورية – العراقية بعد منتصف ليل الخميس – الجمعة، حيث قتل ما لا يقل عن 8 أشخاص من جنسيات غير سورية في استهداف طائرات لا تزال مجهولة حتى اللحظة لمستودعات وآليات تابعة لقوات الحشد الشعبي الموالية لإيران في منطقة البوكمال عند الحدود السورية – العراقية.