مدير “المرصد السوري”: المرصد السوري نشر قبل قليل معلومات مؤكدة عن استهداف طائرات حربية يرجح أنها لـ”التحالف الدولي” لمواقع الحشد الشعبي العراقي داخل الأراضي السورية

12 مارس,2020
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مدير “المرصد السوري”: المرصد السوري نشر قبل قليل معلومات مؤكدة عن استهداف طائرات حربية يرجح أنها لـ”التحالف الدولي” لمواقع الحشد الشعبي العراقي داخل الأراضي السورية في منطقة الحسيان وقاعدة الأمام علي ونقطة أخرى قرب الحدود مع العراق.. 10 ضربات جوية على الأقل استهدفت المنطقة وسط ورود معلومات عن خسائر بشرية. سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة التي يتواجد فيها معسكرات للحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني وميليشيات سورية موالية لإيران. المنطقة من منطقة الميادين وحتى البوكمال ومنطقة البادية جميعها تخضع لسيطرة تلك الميليشيات. الطائرات التي قصفت المنطقة جاءت من العراق واستهدفت المواقع بشكل مباشر.

 

الحرة

مدير "المرصد السوري": المرصد السوري نشر قبل قليل معلومات مؤكدة عن استهداف طائرات حربية يرجح أنها لـ"التحالف الدولي" لمواقع الحشد الشعبي العراقي داخل الأراضي السورية في منطقة الحسيان وقاعدة الأمام علي ونقطة أخرى قرب الحدود مع العراق.. 10 ضربات جوية على الأقل استهدفت المنطقة وسط ورود معلومات عن خسائر بشرية. سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة التي يتواجد فيها معسكرات للحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني وميليشيات سورية موالية لإيران. المنطقة من منطقة الميادين وحتى البوكمال ومنطقة البادية جميعها تخضع لسيطرة تلك الميليشيات. الطائرات التي قصفت المنطقة جاءت من العراق واستهدفت المواقع بشكل مباشر.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, March 11, 2020

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