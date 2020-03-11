مدير “المرصد السوري”: ما لا يقل عن 18 قتيلا من ميلشيات الحشد الشعبي العراقي إثر قصف من قبل 3 طائرات يرجح أنها لـ”لتحالف الدولي” تركزت على منطقة الحسيان وقاعدة الإمام علي. كما استهدفت مستودعات أسلحة وآليات للحشد الشعبي العراقي. الطائرات الحربية قصفت قدمت من أجواء العراق وقصفت وليس كما يدعي النظام بأنها طائرات مسيرة. تواجد قوات النظام في ريف البوكمال هو “شكلي” أما السيطرة الفعلية هي للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لإيران، كما تسيطر على الحواجز بين تدمر ومنطقة ريف دير الزور. بعد مقتل سليماني انتهجت هذه الفصائل إلى تغيير مواقعها بشكل دائم.

المرصد السوري نشر قبل قليل معلومات مؤكدة عن استهداف طائرات حربية ترجح أنها لـ”التحالف الدولي” مواقع للحشد الشعبي العراقي داخل الأراضي السورية في منطقة الحسيان وقاعدة الأمام علي ونقطة أخرى قرب الحدود مع العراق.. 10 ضربات جوية على الأقل استهدفت المنطقة وسط ورود معلومات عن خسائر بشرية. سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة التي يتواجد فيها معسكرات للحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني وميليشيات سورية موالية لإيران. المنطقة الممتدة بين منطقة الميادين وحتى البوكمال ومنطقة البادية جميعها تخضع لسيطرة تلك الميليشيات. الطائرات التي قصفت المنطقة جاءت من العراق واستهدفت المواقع بشكل مباشر.

الحدث مدير "المرصد السوري": ما لا يقل عن 18 قتيلا من ميلشيات الحشد الشعبي العراقي إثر قصف من قبل 3 طائرات يرجح أنها لـ"لتحالف الدولي" تركزت على منطقة الحسيان وقاعدة الإمام علي. كما استهدفت مستودعات أسلحة وآليات للحشد الشعبي العراقي. الطائرات الحربية قصفت قدمت من أجواء العراق وقصفت وليس كما يدعي النظام بأنها طائرات مسيرة. تواجد قوات النظام في ريف البوكمال هو "شكلي" أما السيطرة الفعلية هي للحرس الثوري الإيراني والميليشيات الموالية لإيران، كما تسيطر على الحواجز بين تدمر ومنطقة ريف دير الزور. بعد مقتل سليماني انتهجت هذه الفصائل إلى تغيير مواقعها بشكل دائم. المرصد السوري نشر قبل قليل معلومات مؤكدة عن استهداف طائرات حربية ترجح أنها لـ"التحالف الدولي" مواقع للحشد الشعبي العراقي داخل الأراضي السورية في منطقة الحسيان وقاعدة الأمام علي ونقطة أخرى قرب الحدود مع العراق.. 10 ضربات جوية على الأقل استهدفت المنطقة وسط ورود معلومات عن خسائر بشرية. سمع دوي انفجارات عنيفة في المنطقة التي يتواجد فيها معسكرات للحشد الشعبي العراقي والحرس الثوري الإيراني وميليشيات سورية موالية لإيران. المنطقة الممتدة بين منطقة الميادين وحتى البوكمال ومنطقة البادية جميعها تخضع لسيطرة تلك الميليشيات. الطائرات التي قصفت المنطقة جاءت من العراق واستهدفت المواقع بشكل مباشر. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Wednesday, March 11, 2020