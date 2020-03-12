وقف إطلاق النار يدخل يومه السابع على التوالي ضمن ماتبقى من منطقة “بوتين – أردوغان” وسط هدوء متواصل يسود المنطقة

دخل وقف إطلاق النار الجديد ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” ساعاته الـ 9 الأولى من يومه السابع على التوالي، باستمرار الهدوء الحذر ضمن عموم المنطقة الممتدة من من جبال اللاذقية الشمالية الشرقية، وصولاً إلى الضواحي الشمالية الغربية لمدينة حلب مروراً بريفي حماة وإدلب، وسط توقف متواصل للقصف الجوي، وكان المرصد السوري نشر أمس الأول الثلاثاء، أن قوات النظام أزالت السواتر الترابية عند مفرق قرية كفرية التي كانت تقطع طريق حلب – اللاذقية الدولي “M4” منذ العام 2012، تجهيزا لتسيير الدوريات الروسية-التركية وفتح الطريق الدولي باتجاه حلب، فيما تجري عمليات إزالة السواتر منها باتجاه عين الحور في ريف اللاذقية قرب الحدود الإدارية مع محافظة إدلب